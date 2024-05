8 dicas para criar postagens que convertem em seguidores

Quer ganhar mais seguidores organicamente, mas a maioria dos seus posts “flopam” no Instagram? Veio ao lugar certo. Aqui vamos te mostrar as melhores práticas para criar conteúdos envolventes e fortalecer o engajamento do perfil da marca.

De uns tempos para cá, cada vez mais profissionais e empresas se posicionam na rede social para aumentar seus resultados e relevância. Isso porque, podem alcançar um público amplo.

São nada mais nada menos do que 2 bilhões de usuários ativos mensais no Instagram. Assim, marcas são expostas a uma grande vitrine. Ou seja, estão diante de milhares de oportunidades de negócios.

Além disso, o Instagram tem características e funcionalidades que favorecem interações comerciais. Entretanto, nem tudo é um mar de rosas. Apesar das vantagens, muitas marcas não conseguem crescer na rede social.

Elas até publicam com uma certa frequência, mas recebem pouco ou nenhum engajamento do público. Mas não precisa ser assim. Com o planejamento, você pode bombar o perfil da marca mais rápido do que imagina.

8 dicas para crescer o perfil apenas com produção conteúdo

1. Conheça bem o público

Primeiramente, conheça bem o público. Quando vão criar estratégias sólidas de marketing na rede social, muitos profissionais e empresas pecam por não dedicar tempo o bastante a isso.

Sem ter informações detalhadas das características, necessidades e comportamentos do público, as ações do perfil são bem imprecisas. Ou seja, não são suficientemente específicas.

Por isso, faça uma ampla pesquisa para aprender mais sobre o perfil de cliente ideal da marca. É a base que vai guiar todas as outras etapas da produção de conteúdo no Instagram.

2. Crie uma linha editorial

Em seguida, crie uma linha editorial. Determine os principais tópicos que vão ser abordados no perfil da marca para nortear a produção de conteúdo. Eles devem ser alinhados com o interesse do público.

No nicho de nutrição, por exemplo, uma boa linha editorial teria as seguintes categorias de publicação: receitas saudáveis e nutritivas, dicas de alimentação, depoimentos, mitos e verdades, e orientações de preparo de refeições.

Neste caso, todas as novas publicações precisam se encaixar em algum dos temas em questão. Isso garante que o conteúdo seja sempre relevante. O que fortalece o engajamento da audiência no Instagram para empresas.

3. Faça publicações no ritmo ideal

Nem sempre publicar novos conteúdos é bom. Postar com muita frequência pode sobrecarregar seus seguidores e levá-los a perder o interesse. Em alguns casos, deixam até mesmo de seguir sua conta.

Por outro lado, compartilhar poucos conteúdos semanais também é ruim. A marca aparece tão raramente no Feed, Stories ou Reels que o público pode simplesmente se esquecer dela.

Desse modo, o ideal é que você encontre o ritmo ideal de postagens. Faça vários testes e descubra qual frequência funciona melhor para o público da marca no Instagram.

4. Explore diferentes formatos

Um erro comum de profissionais e empresas posicionadas no Instagram é usar apenas um ou dois formatos de conteúdo. Rapidamente, as publicações podem se tornar monótonas e afastar o público em vez de aproximá-lo.

Além disso, nem todos os seguidores preferem o mesmo tipo de post. Alguns gostam de carrosséis de Feed e Lives, por exemplo. Já outros, engajam mais em Stories e vídeos curtos.

Nesse sentido, diversifique os formatos. Monte um calendário de postagens que explore a maioria ou todas as funcionalidades de conteúdo da rede social. Com isso, você atrai uma variedade maior de pessoas ao perfil.

5. Use uma comunicação persuasiva

Para se transformar em seguidores, as publicações devem ter um alto nível de qualidade. Elas precisam ser persuasivas, isto é, apresentar o profissional ou empresa da melhor maneira possível.

Isso começa nas fotos e vídeos compartilhados. O Instagram é uma plataforma atrativa visualmente. Assim, arquivos de mídia precisam ter resolução, iluminação, enquadramento e edições muito boas.

Da mesma forma, o conteúdo escrito tem que ser convincente. Use técnicas de copywriting para melhorar seus textos e deixá-los irresistíveis. Gatilhos mentais, estruturas, CTA, entre outras.

6. Conte histórias

Sempre que possível, conte histórias no perfil da marca no Instagram. O Storytelling cativa e emociona o público. O que pode criar uma conexão muito mais profunda entre vocês.

Em meio as publicações comuns, você pode compartilhar o depoimento de algum cliente, por exemplo. A história de superação daquela pessoa pode inspirar a audiência e engajá-la ainda mais em sua proposta.

A narrativa cria uma dualidade de cenários na mente dos consumidores. Eles enxergam determinada situação da vida com e sem a solução. Portanto, as chances de “comprarem sua ideia” são bem maiores.

7. Seja autêntico

No Instagram, não há mais espaço para quem não é de verdade. As pessoas estão rejeitando cada vez mais marcas que não se mostram honestas e transparentes na rede social.

Em função disso, seja autêntico. Seja verdadeiro no jeito como se comunica com o público. Caso for necessário, compartilhe o lado humano da marca. Compartilhe falhas, experiências e aprendizados.

Sendo assim, será muito mais fácil desenvolver um relacionamento de confiança com o público. Desde o primeiro momento, os visitantes vão querer segui-lo e engajar nos conteúdos, por exemplo.

8. Analise as métricas

Por último, mas não menos importante, analise as métricas de desempenho da rede social. Elas são disponibilizadas exclusivamente às contas comerciais e estão na funcionalidade chamada Instagram Insights.

A princípio, talvez você não entenda as informações mostradas. Diferença de alcance e impressões no Instagram, taxa de engajamento, número de contas alcançadas, entre outras.

Contudo, todos são indicativos da eficiência da produção de conteúdo e crescimento do perfil. Então, devem ser acompanhados com frequência para ajudá-lo a identificar erros e promover melhorias na estratégia.

Conclusão

De fato, crescer organicamente no Instagram não é fácil. Principalmente, quando você tem o direcionamento certo. Se for o caso, todas as publicações do perfil correm risco de “flopar”.

Apesar disso, há boas práticas que deixam seus posts bem mais envolventes. Elas atraem diversos novos seguidores e fortalecem o engajamento. Com isso, você coloca a marca em destaque na rede social rapidamente.