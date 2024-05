Acidente entre moto e caminhão deixa dois feridos em Cachoeiro

Duas mulheres ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma moto no cruzamento da avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última segunda-feira (13).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, uma van estava vindo sentido ao bairro Jardim Itapemirim, mas não parou no cruzamento. Um caminhão que seguia sentido ao centro de Cachoeiro freiou bruscamente para não bater na van, momento em que uma moto com duas mulheres não conseguiram parar e acertaram a traseira do caminhão.

Na batida, a mãe e a filha ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde delas.