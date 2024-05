Motociclista fica ferido em acidente no centro de Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, no local, os policiais foram informados que o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, momento em que colidiu com um automóvel e perdeu o controle da direção, vindo a colidir contra outro veículo que estava estacionado.

Leia também: Caminhão com toras de madeira tomba e interdita pista em Alegre

A PM informou que o condutor da motocicleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. O estado de saúde da vítima não foi informado.