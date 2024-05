Ações contra abuso de crianças chegam a distritos de Cachoeiro

A programação do Maio Laranja, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), seguirá até o dia 30 deste mês.

As ações serão realizadas nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município. As equipes da Semdes vão fazer atividades lúdicas e temáticas para os usuários dos equipamentos.

Nas ações, o objetivo é destacar a campanha que reforça o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Todas as ações são realizadas em parceria entre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Conselho Tutelar e membros dos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“O Maio Laranja é uma das campanhas mais importantes. Por isso, é necessário incluir toda a sociedade nesse combate tão relevante. Temos de trabalhar muito para proteger os mais vulneráveis. Até o momento, com nossas ações, já conseguimos alcançar mais de 1.600 crianças e adolescentes, por meio de atividades lúdicas e informativas”, expressa Tatiana de Oliveira Sant’Ana, secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

Confira a programação completa:

Cras do Alto Independência (sexta-feira, 24)

9h

Público: PAIF Adultos

Cras do Aeroporto (sexta-feira,24)

14h

Público: SCFV e PAIF Adultos

Cras de Burarama (terça-feira, 28)

14h

SCFV crianças de 4 a 9 anos

Cras do Zumbi (quinta-feira, 23)

9h

Público: PAIF Adultos

Cras de Itaoca (quarta-feira, 29)

9h

Público: SCFV crianças 6 a 11 anos