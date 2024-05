Andarilho é morto com tiro na cabeça por motoqueiro no Sul do Estado

Um andarilho de 26 anos, foi morto com dois tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (3), no distrito de Ponte de Itabapoana, no município de Mimoso do Sul.

Outro andarilho, de 19 anos, também foi baleado no pescoço, sendo socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro de Apiacá, posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, ficando sob cuidados médicos.

Segundo a ocorrência, a única testemunha dos fatos foi a companheira do andarilho morto no local. A testemunha relatou que ela e seu companheiro são andarilhos, e que na sexta-feira (3), encontraram outro amigo que também é andarilho e começaram a caminhar juntos, às margens da Rodovia 297.

Chegando à Ponte do Itabapoana, seu companheiro e amigo resolveram comprar drogas. Pouco tempo depois, ambos foram abordados por um homem em uma moto que realizou seis disparos de arma de fogo em direção aos dois.