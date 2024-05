Polícia detém dois homens e apreende drogas em Bom Jesus

Na noite desta sexta-feira (3), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois homens e apreenderam drogas, munições, dinheiro, uma balança de precisão e outros materiais durante patrulhamento no Loteamento Silvana, no município de Bom Jesus do Norte.

Os policiais receberam informações de que no referido bairro, teriam alguns suspeitos armados e realizando a venda de entorpecentes. Com apoio de outra viatura, os policiais intensificaram o patrulhamento pelo local, sendo visualizado alguns suspeitos, um deles inclusive já conhecido, estava com uma arma de fogo em uma das mãos, que apontou em direção aos militares, de imediato um dos policiais realizou um disparo para cessar a injusta agressão, logo em seguida os suspeitos ao verem a viatura fugiram pelos fundos de uma residência.

Dois deles, de 18 e 27 anos, foram abordados no local, sendo encontrados no bolso de um deles 40 pedras de crack. Durante as buscas, os policiais flagraram na garagem de uma casa, onde não havia moradores, várias pedras de crack e materiais para embalo dos entorpecentes. Durante a verificação, os militares localizaram materiais para embalar as drogas, balança de precisão, 30 pedras grandes, 25 pedras médias e outras 184 pedras pequenas de crack, e R$ 30,20, além de 10 munições de revólver calibre 38.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material foi entregue. Segundo a ocorrência, os envolvidos são conhecidos das guarnições pela suspeita de envolvimento constante no tráfico de drogas. O suspeito armado conseguiu fugir do local e não foi localizado.

Foto: Polícia Militar