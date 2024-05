Angélica revela o que salvou seu casamento com Luciano Huck

Angélica explicou como melhorou o seu casamento com Luciano Huck depois de 20 anos juntos. Em entrevista ao podcast WowCast, ela contou que percebeu uma dificuldade de comunicação no relacionamento. “Estávamos trabalhando, se amando, mas cada um em uma frequência”, disse.

Segundo a apresentadora, ela percebeu esse problema quando tirou um tempo para ficar em casa e avaliar como estava a vida em família.

“Sempre tem que ter alguém que puxa o outro e eu tive esse tempo. Realmente, acredito que isso mudou a nossa história. Eu fiquei mais sensível para o que faltava, então eu sinalizava, fiquei mais atenta pro relacionamento a dois”, contou.

“A gente melhorou muito nossa intimidade. Não só a cumplicidade, porque o tempo melhora, quando está a fim. A gente passou a conversar mais”, acrescentou a apresentadora.

Segundo Angélica, um passo importante para a relação foi que seu marido começou a fazer terapia. “Depois de 19 anos, eu consegui colocar ele na terapia”, contou. “Mas isso foi ele que buscou. A gente impulsiona o outro, eu acrescento pra ele, ele acrescenta pra mim, a gente troca. Temos muita conversa hoje.”

Estadao Conteudo

