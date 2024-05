Anitta diz estar pronta para se aposentar; entenda

Anitta revelou que já fez o suficiente e está pronta para se aposentar, durante uma entrevista em que explica as letras de suas principais canções para a Variety. A artista também falou sobre sua vida pessoal e sua recente aproximação com o funk brasileiro em seu álbum mais recente, o Funk Generation, lançado em 26 de abril.

Ela explicou sobre a personagem da música Envolver, em que canta em espanhol: “Tengo pa ti la combi completa, que no duro mucho soltera, aprovéchame” (para o português, “Tenho para você a combinação completa, não duro muito solteira, aproveita-me”).

“Agora que eu tenho 30 anos, estou quase para completar 31, eu estou tipo ‘ok, estou um pouco cansada disso. Já fiz o suficiente. Já fiz de tudo’. Agora estou pronta para me aposentar, mas nessa música estou dizendo tipo: ‘tenho o pacote completo'”.

“Isso é um novo capítulo da minha vida”, continuou Anitta, falando da exposição pessoal. “Tudo que estou vivendo, estou vivendo muito privadamente … Estou feliz por ser muito reservada e ter minha vida pessoal preservada”, completou.

Sobre seu retorno ao funk brasileiro, a cantora revelou que o projeto custou a autoria de Bellakeo, música de Peso Pluma com participação especial de Anitta, mas que foi inicialmente escrita para ela.

“Eu estava muito apegada ao meu projeto, em Funk, então acabou saindo como uma música dele, por ser bem diferente do que eu estou trabalhando agora, que é funk brasileiro”.

Estadao Conteudo

