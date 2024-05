Avanço da robótica na saúde será destaque no Simpósio em Cachoeiro

A cirurgia robótica é um avanço tecnologia da medicina atual. No entanto, ainda são muitas dúvidas em torno do assunto. Em Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital Evangélico (HECI) é o único fora da Grande Vitória que tem o programa e esse será um dos destaques do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC.

O evento acontece na próxima terça (21) e quarta-feira (22), no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. A inscrição é gratuita. Contudo, para participar o evento basta CLICAR AQUI.

O tema “O avanço da robótica na área da saúde” será debatido com o coordenador de cirurgia robótica do HECI, Dr. Tiago Cypriano. O hospital é referência nesse tipo de tratamento, que tem auxiliado o trabalho médico e os pacientes atendidos.

“O HECI hoje é o único do Sul do Espírito Santo e fora da Grande Vitória que tem um programa de cirurgia robótica em processo de instalação. Não temos ainda o programa todo estabelecido. Começou no ano passado com a compra do robô e início dos treinamentos. Estamos em uma fase avançada dos treinamentos e alguns médicos já terminando a fase completa, com preceptores que vem de outro local dar orientações”, explica o médico.

Contudo, de fevereiro até este mês, o hospital realizou cerca de 20 cirurgias robóticas em diferentes áreas. “Os pacientes em sua grande maioria são do SUS, mas também tem sido ofertada para alguns convênios. Eu, o Dr. André Mattar e o Dr. Guilherme Abib estamos no processo final para seguirmos o programa de forma independente”, continua Dr. Tiago.

Cirurgia robótica

Para o Dr. Tiago, a cirurgia robótica é a medicina do futuro que já se tornou presente. “Ouvíamos em Congressos e grandes eventos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e em alguns centros de ciência no Brasil sobre as cirurgias robóticas, e hoje temos no Espírito Santo três centros, e somos os únicos fora da Grande Vitória. É um futuro que se tornou presente”, reforça.

No entanto, o debate do avanço na robótica na saúde está muito relacionado com a recuperação do paciente. “A cirurgia robótica é um traumatismo menor e mais precisa. O paciente tem uma recuperação melhor do que a cirurgia convencional. O risco de infecção é menor, tem menos sangramento durante a cirurgia. É uma melhora de todo o processo aliado a tecnologia”, pontua.

Além disso, os equipamentos tecnologias permitem atualizações para um processo mais seguro e eficaz. “A cirurgia robótica tem Inteligência Artificial com compilações de dados e atualizações de Software. O robô, que nó chamamos de Versus, somente neste ano já passou por três atualizações de Software. A própria tecnologia vai se alimentando de dados e melhorando sua capacidade. Veremos avanços nesse sentido de material, software e mecanismo de segurança para uma cirurgia mais precisa”, garante.

Simpósio de Saúde

Portanto, a participação de Dr. Tiago Cypriano no Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, será no primeiro dia do evento, na terça-feira (21), às 10h40. A entrada é gratuita.

“Será uma participação para esclarecer muitas dúvidas sobre como funciona essa cirurgia por robô, qual a autonomia desse robô e qual a participação da equipe médica. Vamos também explicar a diferença do pós-operatório e quais doenças cabem esse tipo de cirurgia e situações em que podem ser usadas a cirurgia robótica. Minha participação dentro do Simpósio vem para esclarecer essas dúvidas e agregar o conhecimento”, completa o médico.

Quem é Tiago Cypriano?

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2004), realizou residência de Cirurgia Geral no Hospital Fernando Mauro Pires – SP (Campo Limpo) e Cirurgia Geral Avançada no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), onde permaneceu por 1 ano como Médico Preceptor.

É especialista em Cirurgia Geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E atualmente pertence ao corpo clinico da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Evangélico (HECI) e Unimed em Cachoeiro de Itapemirim, atuando como Médico Cirurgião Geral, além de integrar a equipe de cirurgia oncológica do HECI.

Atual Médico Supervisor do Programa de Residência Médica de Cirurgia Geral, chefe do Departamento de Cirurgia Geral e coordenador de cirurgia robótica do HECI. Tem experiência na área de Cirurgia Geral, Videolaparoscopia e Cirurgia Oncológica.