Bairro São Francisco recebe unidade móvel de renegociação de débito

Nesta terça (7), quarta (8) e quinta-feira (9), a unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) estará no bairro São Francisco de Assis oferecendo diversos serviços aos moradores da região. O veículo estará estacionado próximo à unidade básica “José Carlos Passoni”, atendendo das 9h às 16h.

Leia também: Primeiro “treinão” para a Corrida de São Pedro simula o trajeto da prova

Os atendimentos são gratuitos e a equipe da Semfa acolherá demandas referentes a renegociação de débitos; orientações sobre parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; além de emissão, impressão e atualização de boleto do IPTU.

Para ter sua demanda acolhida, o cidadão deverá apresentar os documentos pessoais e aqueles relacionados ao serviço pretendido.

Esta é a segunda ação do projeto em 2024. No ano passado, a unidade móvel visitou seis bairros e prestou mais de 500 atendimentos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.