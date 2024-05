Basquete: LUSB de Cachoeiro perde na Copa ES, mas aprende com erros

A equipe Sub-13 da LUSB enfrentou a equipe do Saldanha da Gama, neste domingo (5). A partida foi realizada em Vitória.

O primeiro tempo contou com um jogo bem equilibrado, com uma leve vantagem para a equipe do Saldanha da Gama (23 a 20). Na segunda etapa da partida, a equipe da LUSB não conseguiu manter o ritmo, e o time de Cachoeiro acabou perdendo o jogo por 58 a 39.

“Hoje tivemos um jogo difícil, porém é importante lembrar que toda nossa equipe é Sub-12. Entramos no campeonato Sub-13 com o intuito de dar mais tempo de jogo para nossos atletas, visando uma melhor preparação para a Liberty Cup, em São Paulo, que acontece em julho. O jogo de hoje foi muito importante, conseguimos identificar alguns erros. Agora é treinar para acertá-los, até a próxima partida”, ressalta o técnico Nilson Batistin.

O próximo jogo da LUSB pela COPA ES será no dia 19 de maio, em Vitória.