Boletim médico diz que Tony Ramos apresenta ‘significativa melhora’

Tony Ramos, de 75 anos, foi submetido a uma nova tomografia de crânio na manhã de sexta (17). De acordo com o boletim médico, ele respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e o estado de saúde é estável. Leia o boletim médico abaixo.

Na quinta (16), Ramos passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural para conter um sangramento intracraniano no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (16/05).

O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, afirma o boletim.

Estadao Conteudo

