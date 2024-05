Cachoeiro: confira os destaques do último dia do Saúde In Foco

O último dia do Simpósio de Ciência e Tecnologia em Saúde – PROINTEC: saúde in foco acontece, nesta quarta-feira (22).

O evento é gratuito e será realizado, a partir das 8h, no Jaraguá Tênnis Club, em Cachoeiro.

LEIA TAMBÉM:

A programação desta quarta-feira contará com palestras inéditas com profissionais das áreas de tecnologia e saúde.

Além disso, haverá entrega de certificados e premiação para Startups.

Na abertura do evento, nesta terça-feira (21), autoridades de diversas esferas públicas destacaram a importância dos debates para o fomento e desenvolvimento do setor de saúde.

O simpósio ainda recebeu a visita de escolas públicas e estudantes de níveis técnicos e superior da área de saúde.

Confira a programação desta quarta-feira (22)

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

8h30 às 09h – Heliana Fonseca – ICEPI. Tema: Programa sus digital: a experiência do estado do Espírito Santo

9h10 às 09h50 – Deniz Vaz. Tema: Avanços no atendimento humanizado, uma nova visão de cuidado em saúde

10h às 10h30 – Pablo Lira. Tema: Inovação e gestão de risco na saúde

10h40 às 11h20 – Flávia da Veiga. Tema: Saúde traz felicidade ou felicidade traz saúde?

11h30 às 13h – Intervalo de Almoço

13h10 às 13h40 – Dra. Lidiane da Silva . Tema: Neuromodulação nos tratamentos

13h50 às 14h20 – Dr. Nésio Fernandes.

Tema: O papel da ciência e tecnologia na consolidação do SUS como eixo de direitos e de desenvolvimento econômico

14h30 às 15h – Dra. Jaqueline Lunz.

Tema: O que é e como funciona a Telemedicina

15h10 às 15h40 – Marilza de Souza

Lima – ICEPI. Tema: Metodologias ativas de ensino na formação interprofissional: inovação nas equipes multiprofissionais da atenção primária à saúde

15h50 às 16h20 – Jehovah Guimarães Tavares. Tema: Cirurgia laparoscópica e robótica – a evolução.

16h30 às 17h – Dr. Gabriel Rangel.

Tema: Gestão da jornada do paciente e a descentralização da assistência

17h10 às 17h40 – Dr. Igor Fonseca.

Tema: Modernização da publicidade médica

17h50 às 18h20 – Thiago Vazzoler.

Tema: Maturidade digital – HIMSS

EMRAM: segurança do paciente e eficiência institucional

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.