Socorro a crianças: inovação ajuda para atuação mais eficaz

Um Simulador de Ressuscitação foi apresentado, nesta terça-feira (21), na abertura do Simpósio de Ciência e Tecnologia em Saúde – PROINTEC: saúde in foco, que acontece até esta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim.

A tecnologia, usada para capacitação e treinamento dos alunos do curso de cuidador de crianças do Senac, ajuda os educandos a identificarem, de forma mais precisa, a parte do corpo correta em que se deve realizar os procedimentos de primeiros socorros em caso de parada cardiorrespiratória em bebês.

Além de tornar o profissional mais ágil, a feramenta também contribui para dar mais segurança ao ato de cuidar, conforme explica a instrutora de Saúde Estética do Senac Espírito Santo, Amanda Marangoanha.