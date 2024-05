Cachoeiro: escolas suspendem aulas após intenso tiroteio no bairro Zumbi

Os moradores do bairro Zumbi, um dos mais populosos de Cachoeiro de Itapemirim, convivem mais uma vez com a ‘guerra do tráfico’, promovida por gangues rivais, que disputam territórios na região. Desde a manhã da última segunda-feira (6), intensos tiroteios têm sido registrados no bairro e deixado a população assustada.

Nesta terça-feira (7), as escolas municipais de Ensino Básico “Normília da Cunha dos Santos” e a “Professora Idalina Cunha Moraes”, decidiram suspender as aulas por conta do intenso tiroteios. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar estão no bairro, acompanhando a situação.

Moradores do bairro relataram que por volta das 7h da última segunda-feira (6), criminosos armados efetuaram disparos no meio da rua. Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um grupo de homens armados efetuando disparos em frente à EMEB “Normília da Cunha dos Santos”.

“A GCM ocupou o bairro com cinco viaturas, fazendo o patrulhamento no local. Até o momento não tivemos registros de disparos de arma de fogo”, informou o subinspetor da Guarda Civil Municipal, Rosinaldo Corrêa.

Além disso, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Zumbi também está sem funcionamento. Viaturas com os guardas municipais fazem a escolta do local.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, até o presente momento, não tem registro de pessoas feridas. De acordo com as informações levantadas pelo Setor de Inteligência, o fato criminoso ocorreu por disputa por pontos de tráfico na região.

“A Polícia Militar ressalta que continuará empregando todos os seus recursos para garantir a segurança dos residentes do bairro e dos munícipes de Cachoeiro de Itapemirim de forma geral e solicita que as pessoas que tiverem informações sobre os delinquentes repassem pelo 190, serviço de emergência, bem como pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública”, finaliza a nota.

Agentes da Guarda Municipal fazendo escolta no bairro Zumbi após tiroteio | Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal