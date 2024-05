Tiroteio assusta moradores e escolas são escoltadas em Cachoeiro

Uma troca de tiros deixou moradores assustados e escolas escoltadas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (6).

Segundo a Guarda Civil Municipal, o órgão foi acionado na tarde desta segunda-feira (6), para escoltar as escolas do bairro após um intenso tiroteio na região.

Leia também: Batida entre veículos deixa feridos na BR-101, em Iconha

Segundo a GCM, populares relataram que mais de 30 pessoas estavam realizando disparos de arma de fogo próximo as escolas. Não há informações de feridos e os estudantes foram liberados em horário normal.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.