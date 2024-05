Cachoeiro terá mutirão para preencher 150 vagas de emprego

A Padaria Top anunciou a abertura de 150 vagas de emprego para a nova unidade que será aberta no bairro BNH. Com duas padarias em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa anunciou por meio das redes sociais sua expansão com a inauguração de um megaempreendimento.

Sendo assim, a empresa está em busca de novos talentos. De acordo com a Top, as vagas são para diversos setores e níveis de escolaridade. Todas são destinadas ao preenchimento do quadro de colaboradores da nova padaria, que está em fase final de construção.

Os interessados em preencher uma das vagas disponíveis devem ficar atentos. Nesta sexta (03) e sábado (04), a padaria Top realizará um mutirão para seleção e contratação de novos colaboradores. A seleção será realizada na faculdade América, que fica no Cachoeiro Business Center – rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 165, bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo).

Para participar, basta comparecer ao local levando o currículo e a carteira de trabalho, das 8h às 18h.

Quem não puder comparecer no mutirão, mas deseja concorrer a uma vaga de emprego, pode entregar o currículo em uma das unidades da Padaria Top, no bairro Gilberto Machado, Independência ou até mesmo no BNH. Além disso, o candidato também pode enviar o currículo para o endereço de e-mail: currí[email protected] .