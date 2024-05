Caminhada enfatiza combate ao abuso e exploração sexual em Calçado

Aconteceu nesta terça-feira (21) a caminhada da Campanha Faça Bonito de enfrentamento à violência sexual contra as crianças e adolescentes em São José do Calçado, no Caparaó capixaba.

A caminhada, que contou com a presença do prefeito Cuica (PSB) e também dos secretários de Assistência Social, Educação e Saúde, enfatizou a Campanha de Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no centro da cidade.

Os alunos da rede municipal de educação, mais precisamente da Escola Manoel Franco, integraram a caminhada e fizeram parte da mobilização.

A pauta girou em torno da prevenção à violência e abuso contra as crianças e adolescentes, configurando uma iniciativa importante da Secretaria de Assistência Social na prevenção de casos no município e serviu também de alerta para pais e crianças.

Segundo a Prefeitura, o envolvimento das crianças e da Secretaria, na figura do secretário Weder Ferreira, embasaram ainda mais a passeata. O movimento representa um papel importante na luta para coibir e prevenir a violência contra os jovens da cidade, buscando sempre o bem-estar infantil das crianças da cidade de São José do Calçado.

