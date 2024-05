Caminhão com toras de madeira tomba e interdita pista em Alegre

Um caminhão carregado com toras de madeira tombou e interditou a pista da BR-482, rodovia que liga o município de Celina à Alegre, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, o caminhão seguia na rodovia, momento em que em uma curva, conhecida como “Curva da Volta Fria”, o motorista não conseguiu fazer a curva e acabou tombando. A carga de madeiras ficou espalhadas no acostamento da rodovia.

A PM informou que por conta do acidente, o trânsito no local segue funcionando em meia pista. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. Mais informações em instantes.