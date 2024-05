PM apreende drogas e um revólver durante abordagem em Irupi

A Polícia Militar (PM) apreendeu no último sábado (11), um revólver calibre .38, da marca Taurus, em um local conhecido como rua da matinha. O ocorrido aconteceu na Rua Domingos Martins, Centro, em Irupi.

Os policias seguiam pela rua da matinha, em Irupi, por volta das 21h20, quando avistam uma motocicleta Honda/CG 150, de cor da azul, com duas pessoas. Os suspeitos diminuíram a velocidade para parar em uma residência próxima.

Assim, os policiais se aproximaram dos suspeitos, dando voz de abordagem. Após isso, o garupa arremessou um objeto preto, que bateu em uma cerca de madeira, o objeto foi identificado como um revolver calibre .38, com quatro munições intactas e duas deflagradas.

Os suspeitos ofereceram colaborar com os policias. Assim, falaram que também foi arremessado um celular e que haviam drogas em sua casa.

Na residência, foram localizados: uma balança de precisão, papel plástico para embalo e uma sacola de “chup-chup” contendo sete pedras de crack prontas para serem comercializadas.

O suspeito também disse que no quintal, entre o telhado e o forro da casa do vizinho, teria mais drogas. No local informado, foi apreendido um embrulho, com aproximadamente 100 gramas de cocaína e um com aproximadamente 100 gramas de haxixe. Continuando as buscas, os policias também encontraram um celular da marca Realme, que havia sido arremessado.

Os envolvidos foram conduzidos para o DPJ de Venda Nova do Imigrante, após dado a voz de prisão.