Campeonato Brasileiro de Enduro promove aventura em Venda Nova

Está definido o regulamento complementar da 3ª prova do Campeonato Brasileiro de Enduro 2024, uma realização do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA), supervisionado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), que acontecerá de 24 a 26 de maio, em Venda Nova do Imigrante (ES). A competição de Enduro é válida para as etapas dos campeonatos Brasileiro e Capixaba de Enduro, incluindo categorias para adultos e crianças, e será realizada dentro da programação do 8º Polenta Off Road.

As inscrições estão abertas e limitadas a 180 pilotos. Para garantir participação, os interessados devem se inscrever até o próximo dia 22 de maio através do site oficial (www.brasileirodeenduro.esp.br) ou no clube local. Os valores das inscrições variam de acordo com a categoria e a data de inscrição, com descontos para as inscrições antecipadas.

Para a prova estão sendo preparados três testes especiais, com características bem distintas, além dos deslocamentos de ligação por trilhas características das Montanhas Capixabas, testando as habilidades dos pilotos. O Paddock será realizado no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, local da concentração das seis modalidades, onde ficarão baseadas as equipes, as vistorias técnicas e o controle de horário. O percurso total do Enduro terá três voltas, totalizando aproximadamente 120 km por dia. Os horários e locais de largada, chegada e premiação estão detalhados na programação oficial.

Todos os pilotos devem seguir as regras e normas estabelecidas para garantir a segurança e a integridade da competição. O briefing da prova pode complementar ou alterar o regulamento. Portanto, os participantes devem estar atentos a todas as atualizações. Para o público interessado em acompanhar de perto os pilotos das principais equipes em ação, haverá o “Desafio no Stop”, sexta-feira (24) à noite, no Centro de Eventos.

Segundo Maurício Brandão, promotor do Brasileiro de Enduro, o Polenta Off-Road promove uma verdadeira festa do off-road no Brasil. “Tudo convenientemente agregado à Feira da Aventura. Temos uma grande expectativa, pois a região oferece ótimas condições nas práticas esportivas outdoor, além de ótima infraestrutura para receber os visitantes. Viva o Enduro!”.

Brandão destaca que vários pilotos capixabas têm se destacado no cenário nacional e internacional, portanto o evento de 24 a 26 de maio é uma oportunidade de participar e acompanhar de perto a competição de Enduro e desfrutar da adrenalina e do clima de amizade entre os amantes do motociclismo. A terceira rodada do Brasileiro de Enduro tem patrocínio da Honda e KTM e conta com o copatrocínio de TM Moto, Husqvarna, Sherco, Mattos Racing, Nitro Moose, EKS Brand, Goldentyre, S3 Parts, MRPro Braces, 230 Brasil, Sig Visual, Borilli, América Sports, Just1 e Visuality.

Quitação das inscrições

O TCMA solicita aos competidores do Polenta Off Road a quitação das inscrições até no máximo o dia 22 de maio (quarta-feira). Por ser um evento com várias modalidades, é de extrema importância que as fichas estejam quitadas para organização e preparação do material a ser entregue aos pilotos. As inscrições não pagas até o dia 22 de maio sofrerão multa de R$ 100.

Feira da Aventura

A Feira da Aventura Montanhas Capixabas promete ser uma atração imperdível, proporcionando oportunidades de negócios e apresentando a gastronomia regional. Nos três dias de programação, será possível conhecer e experimentar uma enorme variedade de produtos e serviços relacionados ao turismo de aventura, passando por roteiros, circuitos e atividades de aventura, experimentações e cursos, até vestuário, nutrição e equipamentos esportivos.

Com o Adventure Park, uma praça de alimentação animada e o Pit Stop Off Road para interação entre empresas e competidores, o evento é uma celebração do espírito aventureiro do Espírito Santo.

Edição anterior- A 7ª edição do Polenta Off Road entrou para a história do esporte nacional em 2023. Participaram do evento 13 Estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

Ao todo, 631 esportistas disputaram em seis modalidades, sendo o Enduro a grande novidade, com a participação de 190 competidores. Além disso, o evento contou com a presença de 165 ciclistas no Bike MTB, 104 atletas no Trail Run e 89 pilotos no Enduro de Regularidade. Nas modalidades apenas de passeio, o evento recebeu 46 participantes no 4×4 UTV e 37 no Big Trail.

E pela primeira vez, o Polenta Off Road uniu duas competições de motociclismo do Campeonato Brasileiro: o Brasileiro de Enduro de Regularidade e o Brasileiro de Enduro, este com 19 categorias.

O Polenta Off Road e a Feira da Aventura são uma realização do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA) em parceria com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), Descubra ES (Setur), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) e patrocínio do Sicoob. O evento visa impulsionar o turismo e o esporte de aventura, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e do Estado do Espírito Santo.

TCMA

Fundado em 02 de abril de 1993, o Trail Clube Mata Atlântica é referência nacional na realização de eventos de esportes de aventura há mais de 30 anos, com destaque para o Enduro Nacional da Polenta, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e na promoção de atividades de relevância pública, sociais, esportivas, culturais e ambientais. A diretoria do TCMA é formada por: Carlos Alberto Minet (presidente), Marcos Vinycius Zavarize (vice-presidente), Deyvid Freitas dos Santos (secretário) e Breno Feitoza Caliman (tesoureiro).

MCC&VB

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos dez municípios da região associados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública (prefeituras, governo do Estado, através das secretarias de Turismo, no Governo Federal, com o Ministério de Turismo, Embratur e órgãos do Sistema S) e privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios. Foi constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação, e tem por objetivo a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo que visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização. A atual diretoria conta com Valdeir Nunes (diretor-presidente), Ana Venturim Porto (vice-presidente de Administração e Finanças), Leandro Carnielli (vice-presidente de Relações Institucionais), Cláudio Chieppe (vice-presidente de Sustentabilidade e Inovação), Roberta Aguiar (vice-presidente de Rotas Turísticas, Eventos e Projetos Sociais) e Andreia Rosa (diretora executiva).

Serviço:

8º Polenta Off Road

Dias 24 a 26 de maio

Local: Venda Nova do Imigrante (ES)

Venda Nova do Imigrante (ES) Inscrições até 22/05 em www.polentaoffroad.com

www.polentaoffroad.com Modalidades: Enduro, Enduro de Regularidade, Bike MTB, Trail Run, Big Trail e 4 x4 UTV

Enduro, Enduro de Regularidade, Bike MTB, Trail Run, Big Trail e 4 x4 UTV Local de largadas e concentração: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão” Entrega dos kits: dia 24/05 (sexta-feira) para todas as modalidades

dia 24/05 (sexta-feira) para todas as modalidades Instagram: @polentaoffroad @feiradaaventura