Capim Vetiver: plantio para prevenção de erosão no solo em Kennedy

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Presidente Kennedy esteve na Univeraidsde Federal do Espírito Santo (UFES), Campus Alegre, para uma visita técnica no laboratório de Geologia no início do mês de maio. Na oportunidade, foi possível conhecer o Capim Vetiver e trazer mudas para o cultivo no Município.

O Capim Vetiver é muito utilizado para contenção de encostas, taludes, proteção de margens de cursos de água, entre outros.

As barreiras vivas do Vetiver reduzem a velocidade de escoamento superficial e as raízes podem chegar até 3m. As raízes do vetiver formam uma densa rede, alcançando aproximadamente 3m de profundidade, promovendo ao longo do tempo maior estabilidade às encostas, por exemplo.

As mudas já foram plantadas no Município e em breve serão replantadas em locais estratégicos direcionados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Foto: Divulgação