Carro fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Uma carro Volkswagen/Up, na cor branca, pegou fogo em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h.

O ocorrido aconteceu na rodovia ES-482, na localidade de Morro Grande, em frente ao centro de distribuição da cervejaria Ambev.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e uma guarnição foi enviada ao local. Assim, realizando o combate e extinguindo as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos no local.

