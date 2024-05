Idoso é preso pelo crime de violência doméstica em Mimoso do Sul

Um idoso, de 66 anos, foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva por Lei Maria da Penha, no bairro Serrano, em Mimoso do Sul, nesta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Civil, os policiais foram até a casa do suspeito em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Mimoso do Sul, em desfavor dele pela Lei Maria da Penha, por praticar violência doméstica.

Além disso, a PC informou que assim que o suspeito ficou sabendo do mandado de prisão, ele se apresentou na delegacia do município.