Casos de Febre do Oropouche sobem no Sul do ES; já são 79 no Estado

Subiu para 2 o número de casos da Febre do Oropouche no Sul do Espírito Santo. Além de Anchieta, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) também confirmou mais um caso, nesta quarta-feira (15), em Ibatiba. Em todo o Estado já são 79 pessoas confirmadas com a doença.

Os dados do Boletim Epidemiológico são do período de 23/04/2024 a 15/05/2024. Não há registro de mortes.

As localidades onde foram confirmados casos da Febre do Oropouche são:

Anchieta, com 1 caso; Colatina, com 29; Ibatiba, com 1; Ibiraçu, com 2 casos; Laranja da Terra, com 7; Linhares, com 1; Pancas, com 1; Rio Bananal, com 21; São Gabriel da Palha, com 6; Sooretama, com 3; Vila Valério, com 2; Vitória: com 4 casos, e Serra, com 1.