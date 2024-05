Castelo: confira os jogos do Campeonato Regional de Patrimônio do Ouro

O Campeonato Regional de Patrimônio do Ouro vai agitar Castelo neste final de semana, os jogos vão ser realizados no sábado (11) e no domingo (12).

Com realização da Prefeitura Municipal de Castelo, vão ser quatro jogos neste final de semana, válidos pela 3ª rodada do Regional de Patrimônio do Ouro.

Confira os jogos:

Chave A

Água limpa x Apeninos – Sábado, dia 11, às 15h. Local: Água limpa

– Sábado, dia 11, às 15h. Água limpa Campestre x Ubá – Domingo, dia 12, às 15h. Local: Campestre

Chave B

Bateia x São Cristovão da Serra – Sábado, dia 11, às 15h. Local : Bateia

– Sábado, dia 11, às 15h. : Bateia Braço do Sul x Fazenda do Centro – Domingo, dia 12, às 15h. Local: Braço do Sul

Classificação do Grupo A

1° Braço do Sul (6pontos)

2° Fazenda do Centro (2 pontos)

3° São Cristovão (1 ponto)

4° Bateia (1 ponto)

Classificação do grupo B

1° Campestre (6 pontos)

2° Ubá (4 pontos)

3° Apeninos (1 ponto)

4° Água limpa (0 ponto)