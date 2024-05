Nadadores capixabas conquistam quatro medalhas no Paralímpico

Os nadadores capixabas do Clube Álvares Cabral Breno Costa e Mariana Gesteira conquistaram quatro medalhas no Open Internacional Paralímpico de Natação, que teve encerramento no último sábado (4), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP).

Breno Costa, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), faturou a prata na prova dos 200 metros medley e o bronze nos 100 metros borboleta. Já Mariana Gesteira conquistou o ouro nos 100 metros costa e a prata nos 50 metros livre.

Nos 100 borboleta, Breno Costa fez o quinto melhor tempo do mundo em 2024 e chegou a ter o índice para alcançar a vaga na Paralimpíada de Paris. Porém, por não ter atingido outros pré-requisitos, ainda não conseguiu a classificação para os Jogos.

Já Mariana Gesteira, apesar de ainda ter mais uma seletiva em disputa, estará em Paris e deve brigar por, pelo menos, três medalhas na Paralimpíada. Atualmente, a nadadora cabralista detém o melhor tempo do mundo nos 50 livre e nos 100 costas, e o segundo nos 100 livre.

Treinador sobre os nadadores capixabas

“Foi a primeira vez que um atleta capixaba masculino da natação consegue fazer um índice paralímpico para uma disputa de jogos e isso foi muito importante. O fato de talvez ele não ir será mais por uma questão burocrática, já que houve uma falha do Comitê Paralímpico em relação à inscrição dele em uma competição na Austrália, que acabou não viabilizando a participação no Campeonato Europeu, que é um pré-resquisito. Se não fosse essa falha, o Breno também estaria em Paris. Um menino que há até pouco tempo estava disputando as Paralimpíadas Escolares e que passou por todo esse processo”, explicou o treinador do Álvares Cabral, Leonardo Miglinas.

Apesar da frustração, Breno Costa comentou que também há muitos motivos para comemorar o resultado: “Agora é tempo de treinar mais forte e buscar novas conquistas. Nos 50 livre, 100 livre, 100 borboleta e 200 medley superei meus limites e baixei meus tempos. Um novo recorde pessoal para celebrar”, comentou.

Mas tanto Breno Costa quanto Mariana Gesteira nem vão ter muito tempo para descansar, já que entre os dias 16 e 18 de maio acontece, também em São Paulo, a 1ª etapa do Circuito Nacional Paralímpico e a segunda seletiva para a Paralimpíada de Paris.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).