Cavalgada beneficente em prol de moradora de Muniz Freire

Rita Maria dos Santos dos Anjos, moradora da localidade de Águas Claras, na Sede de Muniz Freire, sofre há quatro anos com adenomiose e endometriose profunda, e que tem atrapalhado sua qualidade de vida e a incapacitando de realizar algumas atividades cotidianas.

Realizando tratamento há mais de um ano, Rita comenta que seu caso é somente cirúrgico, e a atual medicação já não faz efeito algum. “Eu preciso passar por uma cirurgia muito grande, preciso de urologista e ginecologista, porque eu tenho que retirar o útero, ovário e trompa. Infelizmente, a doença já está na bexiga e por isso vou ter que tirar parte. Meu útero está colado na bexiga e terá que descolar”, diz Rita.

Urgência na cirurgia

A paciente menciona que a estimativa do valor da cirurgia pode chegar até R$ 50 mil, e não é coberta pelo SUS. Sendo coberta somente a cirurgia leve e moderada que é aberta. E que, no seu caso, sendo uma cirurgia de grande proporção e já tendo outros órgãos comprometidos, terá que ser, segundo sua médica, por laparoscopia.

“Eu preciso passar por essa cirurgia e não tenho condições. Além disso, tem o pós-tratamento. Eu sinto muitas dores, e as medicações já não fazem efeito. Por isso estou buscando a cirurgia. Mesmo assim, tenho que continuar o tratamento, pois ela não tem cura”.

Cavalgada solidaria

Após passar por diversos médicos, e sabendo que a sua cirurgia não é realizada pelo SUS, Rita busca de forma judicial que o Estado custeie a cirurgia, porém, até o momento não obteve retorno, e com o quadro se agravando, amigos estão se mobilizando para realizar uma Cavalgada Beneficente para arrecadar fundos para ajudá-la na realização dessa importante cirurgia.

A Cavalgada ocorre no domingo (25), e o ponto de encontro será em frente à AABB, às margens da rodovia ES-379, a partir das 15h, e segue em direção ao Sítio do Júnior Pastore, na localidade de Águas Claras, na Sede. O evento contará com diversos shows musicais, leilões e barracas.

Vaquinha solidária

Além da Cavalgada que será realizada em prol da realização da cirurgia, amigos também criaram uma “Vaquinha Solidaria”. Interessados podem ajudar Rita Maria dos Santos dos Anjos, realizando a doação de qualquer valor pela chave Pix: 126.438.517-06.

O que é endometriose?

Endometriose é o crescimento anormal de células do endométrio fora do útero, causando sintomas como cólica menstrual intensa, menstruação abundante, vontade frequente ou urgência para urinar, ou prisão de ventre com cólicas muito fortes, por exemplo.

A endometriose é mais comum de afetar os ovários ou trompa de Falópio, mas também pode ocorrer dentro ou na superfície da bexiga, ou intestinos, por exemplo, sendo que sua causa não é completamente conhecida, no entanto, sabe-se que depende de estrogênio para crescer.

O tratamento para endometriose deve ser feito de acordo com a orientação do ginecologista e envolve o uso de medicamentos que ajudam a aliviar e controlar os sintomas, além de também poder ser necessário, nos casos mais graves, a realização de cirurgia.

Adenomiose?

A adenomiose é o crescimento anormal de células da camada reveste internamente o útero, chamada endométrio, dentro da camada muscular do útero, ou miométrio, resultando em aumento do útero e sintomas como barriga inchada, menstruação intensa ou prolongada, ou cólicas fortes durante a menstruação.