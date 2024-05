Workshop debate desenvolvimento da região do Caparaó 

A Inovação, por meio da criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento tecnológico e sustentável, voltou a ser tema de um encontro entre os segmentos chave da economia e vida pública entre os municípios de Alegre e Guaçuí.

Isso, porque na tarde desta quinta-feira (9), aconteceu o 3° Workshop de Estruturação do Ecossistema Local de Inovação: Conectando Empreendedores e Academia e o Setor Público. O evento correu no auditório do Polo UAB, no Campus da UFES, e contou com o apoio do Sebrae.

Plano de trabalho

O terceiro e último encontro teve como objetivo o debate e a criação de um plano de trabalho para os próximos anos e consolidar as funções de cada um dos agentes envolvidos. Assim, um cronograma foi estabelecido para colocar em prática os conceitos da Inovação, segundo as atribuições delegadas aos representantes de cada segmento.

União de forças

Cátia Cunha, consultora do Sebrae, foi a responsável por realizar os três encontros e fala da importância de todos juntos manter o ecossistema. “É importante que todos nós tenhamos, como a própria fala diz, ecossistema, todos juntos. Atores integrados e trabalhando em conjunto. E não o ego-sistema, quando cada um olha para si só. Precisamos unir forças dos atores de Alegre e Guaçuí, para podermos dar continuidade à prática do plano de ação”, ressaltou a consultora.

O secretário de Administração de Alegre, Wagner Pires, ressaltou a necessidade de trabalhar em conjunto a governança do setor público e privado. “O evento é muito importante para a cidade de Alegre. O ecossistema de inovação é da região do Caparaó. O poder público tem participação direta em parceria com a Academia. E temos a expectativa de forcar em governança junto dos empresários da região para que o ecossistema de Alegre e Guaçuí seja referência para a região do Caparaó”, frisou.

A gestora do Ecossistema Local de Inovação do Sebrae Nacional – ELI, Raquel Beatriz, participou de forma on-line do encontro e mostrou para o público presente o avanço que os dois municípios já obtiveram dentro desta etapa de consultoria do Sebrae.

Empreendedorismo

Mateus Rodrigues é diretor de Ponto da empresa Connect Pag, uma startup que nasceu no município de Alegre e hoje está ganhando mercado nacional. Presente no evento, falou sobre a importância de entender as cadeias produtivas do município.

“Aqui eu consegui entender as cadeias produtivas do município, quais são as empresas, as ideias e também as inovações trazidas para nós aqui dentro do município e da região. Diante disso, conseguimos identificar qual vai ser a importância das nossas diretrizes e dos nossos serviços para dentro do município. Hoje conseguimos nos enquadrar dentro deste grande ecossistema, trazendo uma grande inovação, uma boa tecnologia para podermos implementar cada vez mais e melhorar a economia efetiva dentro dos municípios e dos pequenos e grandes empreendedores”, disse o empresário.

A consultora do Sebrae, Cátia Cunha, reitera que, a partir deste último encontro, um diagnóstico será produzido e entregue para o grupo de trabalho criado. Desta forma, irão continuar a desenvolver suas ações na região.