Chegou a hora! Finais da Copa Paraíso acontecem nesta sexta (17)

A Copa Paraíso de Futsal 2024 vem agitando Cachoeiro de Itapemirim, e agora chega a sua grande final, nas modalidades masculino e feminino.

Nesta quarta-feira (15), aconteceram as semifinais da Copa Paraíso, na modalidade masculino, definindo assim os grandes finalistas da competição.

O Wolfsburg BNH venceu o Napoli por 4 a 1, garantindo a vaga na final. Do outro lado da chave, o Master Bela Vista empatou com time do Parada Obrigatória por 3 a 3, no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, 2 a 1 para o Master Bela Vista, que garantiu a classificação para final.

Agora, Wolfsburg BNH e Master Bela Vista realizam a grande final da competição, nesta sexta-feira (17), às 21h, na quadra do bairro Paraíso.

Confira tudo sobre as finais:

Final feminina

Coronel Borges x Prosperidade – 17/05, às 20h

Final masculino

Master Bela Vista x Wolfsburg – 17/05, às 21h