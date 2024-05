Retirada da camisa da Corrida de Santa Rita será neste fim de semana

A entrega da camisa oficial da 4ª Corrida de Santa Rita será realizada nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). A retirada vai acontecer na Praça de Fátima. Na sexta, o horário de entrega será de 18h às 20h; e no sábado, de 8h às 12h.

Para receber o item, os atletas inscritos deverão levar um pacote de fralda geriátrica tamanho G, GG ou XG. Nesta edição, foram oferecidas 300 vagas, preenchidas por atletas maiores de 18 anos de idade. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), faz parte das comemorações do Dia de Santa Rita de Cássia (22 de maio).

A prova será realizada no domingo, 19 de maio. A largada será às 7h, saindo do estacionamento da empresa Uniaves, em Aracuí, com chegada no distrito de Conduru.

Todos os participantes que concluírem a prova, e estiverem com a blusa da corrida, receberão medalhas de participação.