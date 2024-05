Cidades do Espírito Santo terão onda de calor até quinta-feira (9)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (6), um novo alerta de onda de calor, com previsão de temperaturas 5°C acima da média. O aviso vale pelo menos por cinco dias e há, segundo o órgão, risco para a saúde. O próprio Inmet define o grau de severidade do fenômeno como de “grande perigo”.

A onda de calor vai afetar, sobretudo, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, incluindo regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais, Campinas (SP), Bauru (SP), Piracicaba (SP) e centro oriental paranaense.

Leia também: Calor segue forte nesta segunda-feira (6) em todo o ES; veja previsão

Outras áreas afetadas listadas pelo Inmet são Itapetininga (SP), Zona da Mata (MG), Ribeirão Preto (SP), região macro metropolitana paulista, Araraquara (SP), sul, noroeste, baixadas e centro do estado do Rio, Vale do Paraíba paulista, Sul do Espírito Santo e centro oriental do Paraná.

A nomenclatura de onda de calor é usada quando a previsão indica que as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média mensal pelo período de, no mínimo, dois a três dias consecutivos, em determinada área de abrangência.

Já a intensidade do aviso (nível amarelo, laranja ou vermelho) está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não apenas aos desvios de temperatura absolutos.