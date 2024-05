Cirurgia laparoscópica e robótica representa a evolução na saúde

Nos dias 21 e 22 de maio, Cachoeiro de Itapemirim sediará o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, que reunirá grandes nomes da área da saúde no Espírito. Entre os assuntos abordados, a cirurgia laparoscópica e robótica ganham destaque a representam a evolução na saúde e esse será o tema da palestra do médico Jehovah Guimarães Tavares.

Durante os dois dias do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde, o tema saúde será debatido de várias formas. Portanto, isso proporcionará aos participantes uma imersão nos avanços tecnológicos e novas metodologias, além de imersão em gestão e economia.

O evento será realizado no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado. A inscrição é gratuita. Contudo, para participar o evento basta CLICAR AQUI.

Leia também: Cachoeiro: Simpósio reunirá grandes nomes da saúde; veja a programação

Segundo Jehovah Guimarães Tavares, a tecnologia é uma ferramenta essencial para a saúde. “A evolução da cirurgia, dos tratamentos e das prevenções impactam diretamente em uma saúde qualidade ou não. Um país que mais investe em tecnologia, em prevenção e medicamentos mais modernos tem uma melhor qualidade de vida, saúde melhor, longevidade maior, pois isso impacta diretamente no bem-estar da população”, disse.

Cirurgia laparoscópica e robótica

Sobre a evolução da medicina com a tecnologia, a cirurgia laparoscópica, desde o início dos anos 90 é a mais exercida em relação a robótica. “Ela é mais difícil que a robótica. Teoricamente, demora mais tempo de evolução, número de aprendizado maior, número de casos maior para adquirir habilidade. A robótica meio que nivela mais os cirurgiões. Tira o tremor, independe um pouco mais das habilidades, tornando a cirurgia mais fácil um pouco. Portanto, a laparoscópica robótica, quando bem empregada, em casos especiais, é muito resolutiva e seguras”, explica.

Portanto, as duas cirurgias oferecem vários benefícios para os profissionais da saúde e também para os pacientes. “Temos que estar sempre em evolução. Quem se acomoda no mais do mesmo e fica para trás. Essa competição saudável do dia a dia vem através de dificuldades, evolução e inovação. Temos que ser melhores para nossos pacientes, pensando tanto no seu bem-estar, como em uma cirurgia de melhor qualidade, maior eficácia, maior segurança e nova estética. Por isso, temos que falar desse tema e discutir isso o tempo todo e viver a evolução”, completa o médico.

Quem é Jehovah Guimarães Tavares?

Jehovah é graduado em Medicina pela Universidade Iguaçu-Itaperuna desde 2009. Atua na área de cirurgia geral e videolaparoscopia na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, Santa Casa de Caridade São José em Alegre, Hospital São Vicente de Paulo em Bom Jesus do Norte, Hospital de Espera Feliz, em Minas Gerais, Hospital Geral Pronto Cardio e Hospital Dr. Beda em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.

Além disso, tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia Geral e Videolaparoscopia Avançada, é Mestre em Medicina pela Santa Casa de Belo Horizonte e em Pesquisa em 2021.

Possui título de preceptor de residência médica pelo HAOC – PROADI-SUS pelo Hospital Oswaldo Cruz – SP. É professor de semiologia, técnica cirúrgica e cirurgia da Faculdade Redentor em Itaperuna; professor na Faculdade FAMESC em Bom Jesus do Itapaboana, no Rio de Janeiro; professor da Escola de Cirurgias Minimamente Invasivas no Instituto Crispi e Preceptor de Residência Médica de Medicina da Família da Faculdade Redentor.

Jehovah é pós-graduado em Medicina do Trabalho pela PÓS – FG SP, e especialista em Cirurgia Minimamente Invasiva Ginecológica Avançada, Endometriose pelo Instituto CRISP.