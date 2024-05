Cistite Intersticial Felina: difícil diagnóstico merece atenção dos tutores

A Cistite Intersticial Felina (CIF) é uma condição inflamatória complexa que afeta o trato urinário inferior dos gatos. “Essa enfermidade pode acometer felinos de qualquer idade ou sexo, mas principalmente gatos machos, castrados, sedentários, de jovens a de meia-idade e que ingerem pouca água, apesar da causa não ser completamente elucidada o estresse é um fator que pode desencadear a CIF”, explica a médica-veterinária Stefanie Poblete.

A veterinária explica que a inflamação da vesícula urinária, pode levar aos seguintes sintomas: hematúria (sangue na urina), disúria (dificuldade para urinar), estrangúria (eliminação lenta e dolorosa de urina), polaciúria (aumento da frequência de micções com diminuição do volume da urina), periúria (micção em locais inapropriados) e alterações comportamentais. “Os gatos acometidos frequentemente exibem sinais de dor e desconforto.”

Diagnosticar a cistite idiopática felina é desafiador, dada sua natureza multifatorial e a influência do estresse como um desencadeador. Além disso, os sintomas podem ser semelhantes aos de outras condições do trato urinário, como infecções bacterianas ou cálculos urinários. “É crucial que os tutores levem imediatamente seus animais ao veterinário ao observar qualquer sinal, pois sem o tratamento adequado, a condição pode progredir para obstrução uretral, o que pode resultar em complicações para o gato”, alerta a coordenadora.

De acordo com Stefanie, o tratamento da cistite idiopática felina, envolve uma combinação de estratégias, incluindo o enriquecimento ambiental e redução do estresse, juntamente com a adoção de uma dieta úmida para aumentar a ingestão de água. “Além disso, durante os episódios agudos, podem ser administrados analgésicos e anti-inflamatórios para reduzir os sinais clínicos e aliviar a dor.”

