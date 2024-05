Comer 1 ovo cozido por dia, sabe o que acontece com o seu corpo?

Comer um ovo cozido por dia, o que pode acontecer? Conforme explica a nutricionista Rafaela Donadeli, as pessoas são diferentes umas das outras e os efeitos podem variar, por exemplo, da idade, tolerância e genética.

Porém, de uma maneira geral, consumo regular do ovo pode: aumentar a massa muscular, ajudar no controle da glicemia, aumentar saciedade e a vitamina B12.

Apesar dos benefícios, é importante ficar atento, pois o consumo excessivo do ovo cozido, pode desencadear sintomas negativos como, por exemplo, o aumento do colesterol.

Mas, de acordo com as indicações de consumo de colesterol dia, receitadas por um profissional de nutrição, não há problema em consumir um ovo por dia.

“Só para contextualizar: consumir um ovo por dia possui mais fatores positivos, que negativos. As exceções são para pessoas que possuem alguma alterações de saúde, como pessoas com problemas renais ou dislipidemia. A população geral, iria ter inúmeros benefícios, afinal ovo cozido, mexido ou adicionado em preparações traz um ingrediente natural e de muita qualidade nutricional”, afirma a nutricionista.

