Como está Bruce Willis? Filha fala sobre ator diagnosticado com demência

Filha mais velha do ator Bruce Willis, Rumer Willis falou sobre o seu pai em uma nova entrevista na última quarta-feira (1º). “Ele está bem, muito bem”, contou à revista Us Weekly.

Desde que o ator foi diagnosticado com demência, Rumer e sua família registram sua rotina, com esperanças e inseguranças. Segundo ela, esses registros mostraram como Willis é amado por todos.

“Sinto que isso ficou muito evidente na transparência com que compartilhamos”, disse. “Se compartilharmos nossa experiência, força, esperança e tudo o que surgir como família, se isso puder trazer algum tipo de esperança ou conforto para outra pessoa que está passando por isso, então para mim isso é tudo.”

Willis deixou de atuar após ser diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.

Estadao Conteudo

