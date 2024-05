Conceição: 16 câmeras de videomonitoramento serão instaladas na cidade

Nesta quinta-feira (2), ocorreu a solenidade de entrega do alvará expedido para a aquisição e instalação de 16 câmeras de videomonitoramento, que também funcionarão como cerco inteligente no município de Conceição do Castelo.

Segundo o prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto (Cidadania), o pedido partiu da Prefeitura junto ao Poder Judiciário, por meio do juiz Dr. José Borges Teixeira Júnior, há um ano.

Leia Também: Acordo fortalece rede de apoio às vítimas de violência no Caparaó

“Para fazer acontecer o videomonitoramento, foi realizada uma adesão e junção dos Conselhos de Segurança de Conceição do Castelo e de Venda Nova do Imigrante. Hoje, temos um conselho de segurança muito forte na região, atuante e vai tomar conta desse recurso para fazer a implantação”, disse Spadetto.

As 16 câmeras serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, e administradas, a princípio, pelo Batalhão da Polícia Militar, que poderá compartilhar dados em tempo real com outros órgãos, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Detran e outros.

Os recursos financeiros empregados na aquisição destes equipamentos são provenientes exclusivamente das prestações pecuniárias depositadas na Unidade Gestora das Execuções Penais, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 002/2013 do TJES.

“Esse recurso vem justamente do dinheiro recolhido pela justiça, dos crimes que acontecem aqui na região. É o crime combatendo o crime”.

Christiano explica que para a implantação do videomonitoramento, a Câmara de Vereadores do município teve que aprovar lei própria, para que assim, as forças de segurança pudessem agir.

“É um avanço na segurança pública, principalmente pelo apoio do contingente da Polícia Militar e Civil. Um passo enorme para oferecer tranquilidade para a população de Conceição do Castelo”, finaliza o prefeito.