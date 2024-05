Conceição: estudantes realizam aerofotogrametria com drone

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, Escola do Futuro localizada no município de Conceição do Castelo, promoveu uma aula de campo para os estudantes da 2ª série do Ensino Médio. O grupo realizou a atividade de aerofotogrametria utilizando um drone e softwares de geoprocessamento do relevo. A prática ocorreu entre os dias 19 e 29 de abril, nas proximidades do centro de eventos do município.

A prática de campo foi organizada pelos professores Othon Manhone Pereira Pinto, da disciplina de Geografia, e Gabriel Gonçalves de Freitas, da disciplina de Projeto de Vida. Os alunos foram distribuídos em grupos e cada um desempenhou uma atividade específica, como determinar e registrar os pontos de controle utilizando o aplicativo do Google Earth, pilotar o drone para capturar fotografias do terreno e gravar vídeos do desenvolvimento da atividade, de forma que os dados pudessem ser coletados.

Leia Também: ES anuncia intenção em sediar os Jogos da Juventude em 2026

Projeto em 3D

Após a atividade de aerofotogrametria, com a mediação dos professores, os estudantes realizaram o geoprocessamento utilizando as ferramentas WebODM para o processamento das fotos e construíram um projeto em 3D do relevo estudado. Na conclusão do projeto, foi utilizada a ferramenta online 3dviewer.net e, por meio dela, os estudantes puderam visualizar, explorar e analisar o resultado em 3D.

“Para realização dessa proposta, inicialmente, apresentei aos estudantes como era a produção de mapas antes do uso das tecnologias. Em seguida, estudamos sobre como funciona a confecção de mapas nos aplicativos Google Maps e Google Earth. Após essa etapa, realizamos a experiência com o drone, explorando essa importante ferramenta e outras de geoprocessamento. Desde o primeiro momento em que discutimos sobre a produção dessa proposta, foi gratificante ver os estudantes envolvidos e interessados na prática desenvolvida”, explicou o professor Othon Manhone Pereira Pinto.

O estudante Victor Milagre Belisário destacou que a experiência foi extremamente empolgante. “Nunca havíamos participado de uma aula de campo que envolvesse cartografia e este foi o primeiro ano em que trabalhamos com esse tema. Todos os processos, desde pilotar o drone e capturar as coordenadas até processar as fotos e observar o resultado em 3D, foram bastante enriquecedores. Essa vivência nos proporcionou acesso a ferramentas que nunca tínhamos utilizado antes. Após essa experiência, estou inclinado a seguir carreira na área de Engenharia Aeronáutica”, contou Victor Belisário.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.