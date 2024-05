Concurso público: aprovada gratuidade para vítima de violência no ES

Uma das matérias aprovadas garante isenção de taxa de inscrição em concurso público estadual para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O Projeto de Lei (PL) 72/2024, do deputado Coronel Weliton (PRD), foi aprovado com emenda que restringe o benefício da isenção às mulheres, desde que a sentença da punição ao agressor tenha transitado em julgado, não cabendo mais recurso.

O projeto segue para análise das comissões de Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças.

A deputada Janete de Sá (PSB) elogiou a iniciativa do colega Coronel Weliton. “Mesmo nesses corações duros e machistas, mais à direita, existem homens que se preocupam com as mulheres”, comentou.