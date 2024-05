Conheça quatro doenças oculares que podem ser evitadas lavando as mãos

A Organização Mundial de Saúde (OMS), considera a higienização das mãos como a atitude mais eficaz contra epidemias. Mas, esse ato ainda é muito negligenciado, e ainda que seja simples, pode evitar doenças oculares.

Assim, com relação aos olhos, pelo menos quatro doenças podem ser evitadas com a correta limpeza destes membros. Por estarem constantemente em contato com superfícies cheias de germes e bactérias, as mãos podem facilmente transferir esses microorganismos para o globo ocular, causando uma série de problemas.

“A simples ação de esfregar os olhos com as mãos sujas pode introduzir bactérias nocivas no ambiente ocular, resultando em irritação, inflamação e, em casos mais graves, danos permanentes à visão” explica o médico oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória Lucas Emery.

Aliás, o especialista ainda ressalta que para as pessoas que usam lente os riscos da má higienização das mãos são ainda maiores. “Sem a limpeza correta das mãos, as lentes podem ser contaminadas por microrganismos que se alojam nelas e que podem causar sintomas leves como irritações, mas também problemas mais graves como uma ferida aberta, que é conhecida como úlcera na córnea”, completa.

Doenças oculares

A higienização correta das mãos, pode evitar outros problemas, além da infecção na córnea. Confira a seguir três delas:

Conjuntivite

É uma inflamação da membrana conjuntiva que cobre o interior das pálpebras e a parte branca do olho. “A conjuntivite pode ser viral, bacteriana ou alérgica. No caso da viral e bacteriana uma das principais formas de transmissão é o contato das mãos contaminadas com os olhos”, explica o especialista.

Tracoma

O tracoma é uma infecção bacteriana crônica da conjuntiva transmitido através do contato direto com as secreções oculares de uma pessoa infectada, que podem estar presentes nas mãos. Os sinais iniciais incluem uma leve coceira e irritação nos olhos e nas pálpebras, podendo evoluir para embaraçamento da visão e desconforto ocular. Contudo, o médico alerta que não tratado, pode levar à cegueira.

Blefarite

Uma inflamação das pálpebras que pode ser por bactérias ou ácaros. De acordo com o médico, a falta de higiene das mãos pode introduzir esses agentes infecciosos nas margens das pálpebras, levando ao desenvolvimento de blefarite.