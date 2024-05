Conheça Winston, o cãozinho cinéfilo que viralizou na web

Um beagle norte-americano está chamando a atenção da web com o seu hobby preferido. O cãozinho, que se chama Winston, simplesmente adora assistir filmes. Por meio das redes sociais, a tutora do pet, Gabrielle Pelfrey, mostra como ele fica concentrado ao ver certas tramas clássicas.

O seu filme preferido é O Rei Leão e, no vídeo em que ele assiste à versão live-action de 2019 do clássico da Disney, o animal aparece concentrado no longa, chegando a latir para o vilão, Scar, e até pular na tela para tentar defender o protagonista, Simba.

Segundo Gabrielle, ele foi adotado há seis anos, quando tinha apenas oito semanas de vida. Ainda filhote, o cachorro teve uma doença e, enquanto estava se recuperando, ficava com a tutora assistindo aos filmes, o que acabou se tornando um hábito.

Apesar de O Rei Leão ser o filme favorito do pet, esse não foi o único longa visto por ele e compartilhado nas redes sociais. Contudo, em outros posts no perfil comandado por Gabrielle, Winston assiste a 101 Dálmatas, Beethoven, A Era do Gelo e Marley e Eu, entre outros.

Estadao Conteudo