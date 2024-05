Copa Paraíso: confira os jogos do torneio que vem agitando Cachoeiro

A Copa Paraíso vem agitando Cachoeiro de Itapemirim, e nesta semana, mais uma vez, promete jogos eletrizantes para toda cidade. O campeonato chegou as quartas de final, e terá seu desfecho ainda nesta semana, com a grande final marcada para sexta-feira (17).

Com bons jogos e muita emoção, as primeiras fases da Copa Paraíso já foram realizadas, nas modalidades masculino e feminino. Assim, restaram apenas oito times no masculino e quatro equipes no feminino.

Confira os próximos jogos da Copa Paraíso:

Masculino:

Quartas de final

Master Bela Vista x Real Madrid – Segunda (13), às 19h40

Parada Obrigatória x Divino – Segunda (13), às 21h40

Juventus Alto Amarelo x Napoli – Terça (14), às 19h40

Atlético Alto Paraíso x Wolfsburg BNH – Terça (14), às 21h40

Feminino:

Semifinal

Coronel Borges x Família Rosa – Segunda (13), às 20h40

Prosperidade x Meninas de Cachoeiro – Terça (14), às 20h40

Datas dos próximos jogos:

Quarta-feira (15) – Semifinal do masculino

Primeiro jogo – 20h

Segundo jogo – 21h

Quinta-feira (16)

Disputa de terceiro lugar (masculino e feminino)

Sexta-feira (17)

Final da Copa Paraíso (masculino e feminino)

