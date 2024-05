Corrida Rústica da 36ª Festa de Venda Nova acontece neste sábado (11)

A Corrida Rústica da 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante acontecerá neste sábado (11). O evento contará com as categorias Kids e adulto, proporcionando diversão e desafios para todas as idades.

As inscrições para a corrida kids são feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Centro Cultural e Turístico, e estão abertas para crianças de quatro a 17 anos.

O início está programado para as 7h30, com a entrega dos kits contendo camiseta e número. As inscrições podem ser feitas até o dia da prova, porém apenas os 150 primeiros inscritos receberão o kit.

Para os adultos, a prova será realizada na distância de 8 km, com largada e chegada no Centro Cultural de Venda Nova. A concentração está marcada para as 15h, e a largada será às 16 horas. As inscrições para os adultos podem ser feitas exclusivamente, clicando aqui!