Desfile cívico em comemoração ao aniversário de Conceição 

A Prefeitura de Conceição do Castelo irá realizar, na próxima quinta-feira (9), o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. O desfile irá percorrer a principal avenida, resgatando a tradição local e marcando as comemorações pelos 60 anos da cidade.

Além da participação das escolas municipais e estaduais, o desfile irá contar com a presença da Banda do Exército. A concentração irá acontecer no posto Parati, a partir das 8h.

Foto: Divulgação/PMCC