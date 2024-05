Proposta em cidade do Caparaó visa a criação da Casa do Artesão

A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura do município de Iúna se reuniu nesta segunda-feira (6) com alguns artesãos do município para anunciar a criação da Casa do Artesão, que vai funcionar dentro da Casa da Cultura.

Em um espaço próprio, os artesãos vão expor e comercializar seus produtos, que são feitos com carinho e exclusividade, para os visitantes da Casa da Cultura. Entre os produtos estão pintura em tecido, bordado, crochê, laços e tiaras, esculturas com materiais recicláveis, chaveiros, geleias e outros.

A previsão para início do projeto é em junho, contando com a participação de um artesão por dia.

Empolgado com essa parceria, o secretário de Turismo e Cultura Rogério Cézar comentou a importância da criação do espaço para os artesãos. “Acho muito importante a decisão tomada pela administração, para que os artesãos possam ter seus produtos apreciados pela população e pelos visitantes que sempre abrilhantam a Casa da Cultura com sua visita”.

A Casa da Cultura funciona de segunda a sexta, das 08h às 18h. O agendamento para visita de grupo pode ser solicitado através do número (28) 99886-2652, com a subsecretária de Cultura Maria Aparecida Vettorazzi Vargas.

