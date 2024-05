Edu Guedes e Ana Hickmann já falam sobre casamento após assumirem namoro

Edu Guedes concedeu uma entrevista a RedeTV! na terça-feira (30), e surpreendeu a namorada, Ana Hickmann, ao revelar que seu pedido de casamento será feito em um lugar especial.

O cozinheiro explicou que os dois querem ter calma no relacionamento, mas alegou que planeja pedir a apresentadora em casamento.

“Um dia vai acontecer, com certeza. Vamos fazendo as coisas passo a passo. A gente demorou uns meses para falar que realmente estávamos namorando”, explicou.

Os dois assumiram o relacionamento em março. Ana Hickmann e Edu Guedes já trabalharam juntos no programa Hoje Em Dia, da Record, de 2005 a 2009.

Estadao Conteudo