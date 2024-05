Escola de Alegre trabalha letramento racial por meio de infográficos

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, localizada em Alegre, desenvolveu com os alunos da 3ª série do Ensino Médio um projeto de infográficos sobre letramento racial. O objetivo foi compreender como as questões raciais permeiam a sociedade, utilizando o letramento racial como ferramenta para reconhecer, criticar e combater atitudes racistas no cotidiano.

Os estudantes produziram infográficos no Canva, de forma colaborativa, com informações sobre o letramento racial, como “raça e etnia: você sabe a diferença?”; “diferença entre preconceito, discriminação e racismo”; “colorismo e branquitude”; “o que a lei brasileira prevê sobre racismo e injúria racial”. Os infográficos foram apresentados em uma roda de conversa sobre letramento racial, depois formaram um mural escolar.

“O momento com os alunos foi enriquecedor, pois puderam compreender como as questões raciais estão presentes na nossa sociedade, sendo o letramento racial uma importante ferramenta no processo de criação de uma sociedade antirracista. Uma vez que o letramento vai além do saber ler e escrever, pois exige compreensão e criticidade nas formas de comunicação”, destacou o professor de Geografia Ronilson Oliveira Paulino.

“A atividade com o letramento racial foi importante para compreendermos alguns termos e palavras racistas que permeiam a nossa escola e a sociedade, e que muitas vezes deixamos passar sem criticidade”, disse o estudante Tiago Vicente Lacerda.