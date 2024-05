Família faz rifa para comprar equipamentos para o filho com paralisia

Saulo Varela Correa, conhecido como Saulinho, nasceu em fevereiro de 2022, com asfixia perinatal e foi diagnosticado com paralisia cerebral, hipotonia, espasticidade, distonia, epilepsia, escoliose, laringomalacia, disfagia grave – gastrostomatizado. O menino ainda possui alergia à proteína do leite de vaca e possui perda auditiva bilateral e baixa acuidade visual.

Em novembro de 2023, após uma campanha realizada nas redes sociais, seus pais conseguiram arrecadar o valor de R$ 21 mil e realizar, em São Paulo, uma cirurgia de laringomalacia, e assim, Saulinho pode respirar melhor. Além disso, a criança realiza em dias intercalados a fisioteriapia respiratória, método bobath, DMI e fonoterapia. Também faz sessões de osteopatia e consultas com vários médicos especialistas que o acompanham.

Leia Também: Começa hoje a vacinação contra Poliomelite em Cachoeiro

Devido à hipotonia, Saulinho possui dificuldade de sustentar o tronco e precisa de um carrinho postural (cadeira de roda infantil) e parapodium. Esses equipamentos irão permitir a manutenção de uma postura simétrica, e evitar piorar a escoliose, e assim garantir sua integridade. Os valores dos equipamentos chegam a R$ 38.900, e a família não possui essa quantia, por isso, estão realizando uma “rifa solidaria”, no valor de R$ 20 reais.

Segundo seus pais, a manutenção da postura em pé é de grande importância para crianças com desordem neurológica. Serão também para melhorar sua segurança e conforto nos deslocamentos para as terapias fora de casa.

Como ajudar?

Quem desejar ajudar, pode adquirir uma rifa no valor de R$ 20,00 e estará concorrendo a três prêmios: ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí de 2024; Look masculino Barezy e Voucher no valor de R$ 200 da Loja Plural, também em Guaçuí. O sorteio será no dia 26 de junho, às 20 horas, pelo Instagram: @isaiasolla.

As chaves Pix utilizadas são: 28 999850534, Isaias Olla Corea e 28 999643488, em nome de Márcia Varela da Silva. Quem desejar participar do sorteio deve enviar via WhatsApp os comprovantes.