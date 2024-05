Festa Nacional de São José de Anchieta é lançada; confira a programação

A programação da Festa Nacional de São José de Anchieta 2024 já está definida. Nesta terça-feira (6), aconteceu uma coletiva de imprensa no Santuário Nacional, em Anchieta, para apresentação das atividades programadas para o evento, que também irá celebrar 10 anos de canonização do santo, padroeiro do Brasil. A festa acontece de 25 de maio a 9 de junho.

O reitor do Santuário, padre Álvaro Augusto Negromonte Pereira e o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer, falaram sobre a importância de São José de Anchieta para o Brasil e das atividades religiosas, culturais e sociais que irão acontecer na cidade durante os festejos.

A abertura oficial será no dia 25 de maio com a tradicional Procissão Luminosa, que este ano está na oitava edição. Em 2023, a manifestação religiosa reuniu mais de 400 pessoas, caminhando entre Ubu e o Santuário. As inscrições devem começar nos próximos dias.

As atrações musicais serão realizadas nos dias 07 e 08 de junho na Praia Central. Já no dia 09, dia que celebra o santo, a tradicional missa solene será às 16h. Em seguida se apresenta o cantor Dunga (Canção Nova).

Confira a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta 2024

25 de maio | 18h – 8º Romaria Luminosa

Saída de Ubu com destino ao Santuário Nacional de São José de Anchieta



29 de maio | 19h – Novena 1

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Anchieta



30 de maio | 16h – Corpus Christi

Missa no adro do Santuário



31 de maio | 19h – Novena 2

Presença fraterna: Paróquia Santo Antônio de Pádua, Iconha



1 de junho | 19h – Novena 3

Presença fraterna: Paróquia São Francisco Xavier, Iriri



2 de junho | Recepção dos Passos de Anchieta

Missas: 08h | 10h30 | 13h30 | 19h00

12h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

Apresentações culturais no adro do Santuário



3 de junho | 19h – Novena 4

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guarapari



4 de junho | 19h – Novena 5

Presença fraterna: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma



5 de junho | 19h – Novena 6

Presença fraterna: Paróquia São José, Guarapari



6 de junho | 19h – Novena 7

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves



7 de junho | Santuário

19h – Novena 8 -Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

Praia Central

20h- Apresentações culturais: circo, arte e cultura popular

22h- Show com Léo Lima

00h- Show com Bruno e Gaspar



8 de junho – Santuário

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

Praia Central

19h- Apresentações culturais: circo, arte e cultura popular

22h- Show com Ganglex

00h- show com Reinaldinho

9 de junho – Dia de São José de Anchieta

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

16h – Missa Solene

17h30 – Show: Dunga