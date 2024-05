Final da Copa Castelo de Bocha agita o município neste sábado (25)

Neste sábado (25), às 15h30, acontece a grande final da Copa Castelo de Bocha, em Patrimônio do Ouro, Castelo. O campeonato é realizado pela prefeitura do município.

A disputa do título da 3ª edição da Copa de Bocha fica entre Patrimônio do Ouro e a equipe de Pedregulho. Este será o primeiro jogo (jogo de ida) da final entre as duas equipes.

Serviço:

Final da Copa Castelo de Bocha – Patrimônio do Ouro x Pedregulho

Local: Patrimônio do Ouro, Castelo

Data e hora: Sábado, dia 25 de maio, às 15h30